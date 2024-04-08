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В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

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В Санкт-Петербурге 85-летняя пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей при попытке заработать на бирже.
В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, пытаясь заработать на бирже
  • РИА Новости

Как пишет «Фонтанка», в полиции женщина рассказала, что с апреля 2023 года по январь 2024 года пыталась заработать на Европейской финансовой бирже и переводила неизвестным деньги.

Она отправила брокеру более 16,5 млн рублей, но не получила прибыли. Свои накопления тоже потеряла.

Отмечается, что всё это время пенсионерка не обращалась в полицию, так как не думала, что её обманывают.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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