Пожар произошёл на судне «Катерина Великая» во Владивостоке, один человек погиб
В сообщении уточняется, что возгорание на судне произошло около 03:00 по местному времени (10:00 мск. — RT). Пожар ликвидировали.
«По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб», — указывается в сообщении.
Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе инициированных правоохранительными органами проверочных мероприятий.
Ранее поступила информация о пожаре в Краснодарском крае, где на площади 1,7 тыс. кв. м горели ангары.