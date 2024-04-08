Пожар произошёл на судне «Катерина Великая» во Владивостоке, один человек погиб

Пожар произошёл на судне снабжения «Катерина Великая» на судоремонтном заводе во Владивостоке. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в результате этого погиб один человек.

В сообщении уточняется, что возгорание на судне произошло около 03:00 по местному времени (10:00 мск. — RT). Пожар ликвидировали.

«По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб», — указывается в сообщении.

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе инициированных правоохранительными органами проверочных мероприятий.

Ранее поступила информация о пожаре в Краснодарском крае, где на площади 1,7 тыс. кв. м горели ангары.