МЧС: открытое горение в Краснодарском крае ликвидировано

Пожарные службы ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае, где загорелись два ангара с материалами для изготовления обуви.

Об этом заявило МЧС России в Telegram-канале. «В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении. Ранее в ведомстве заявили, что возгорание локализовано на площади 1800 кв. м.