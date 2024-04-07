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МЧС: открытое горение в Краснодарском крае ликвидировано

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Пожарные службы ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае, где загорелись два ангара с материалами для изготовления обуви.

Об этом заявило МЧС России в Telegram-канале.

«В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили, что возгорание локализовано на площади 1800 кв. м.

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