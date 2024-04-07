Мэр Орска: река Елшанка выходит из берегов, жители должны эвакуироваться
«Уважаемые орчане, отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место», — написал он в Telegram.
По словам мэра, сейчас власти оповещают население, отрабатывают ситуацию с полицией и группировками сил гражданской обороны ЧС.
На улице Станиславского развёрнут эвакуационный пост. Сотрудники администрации и полиция дежурят круглосуточно.
Ранее мэрия Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал вырос почти на 10 см.