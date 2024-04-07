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В Оренбургской области из зоны подтопления эвакуировали более 6,1 тысячи человек

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Свыше 6,1 тыс. человек эвакуировали из зоны подтопления в Оренбургской области.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей», — приводит сообщение ТАСС.

Из них в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 1 тыс. человек.

Ранее глава Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников сообщил, что более 2 тыс. человек эвакуированы из затопленных районов Орска.

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