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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения волонтёра в Новосибирске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения волонтёра в Новосибирске.
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения волонтёра в Новосибирске
  • © СК РФ

Об этом сообщает СК России.

В ведомстве уточнили, что, по данным СМИ, в Новосибирске пятеро мужчин избили волонтёра, занимающегося сбором помощи для бойцов специальной военной операции.

«Председатель Следственного комитета России дал поручение руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об уже установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее во Владивостоке полиция задержала подростка, который избил сверстника, на нападавшего заведено уголовное дело.

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