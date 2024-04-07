В Липецкой области подавили украинский БПЛА самолётного типа

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что украинский дрон самолётного типа обнаружен и подавлен над Краснинским районом региона.

РИА Новости

В Telegram-канале он сообщил, что никто не пострадал, разрушения отсутствуют. «На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — добавил Артамонов. Ранее в области ввели режим повышенной опасности.