В Липецкой области подавили украинский БПЛА самолётного типа
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что украинский дрон самолётного типа обнаружен и подавлен над Краснинским районом региона.
- РИА Новости
В Telegram-канале он сообщил, что никто не пострадал, разрушения отсутствуют.
«На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — добавил Артамонов.
Ранее в области ввели режим повышенной опасности.
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