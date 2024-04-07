Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за паводка во избежание экологических рисков.

«В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности... работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В пунктах временного размещения находятся шесть человек, из них один ребёнок.

Затопленные районы Орска сняли с беспилотника.