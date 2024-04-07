Власти Оренбуржья: ситуация с паводком развивается наихудшим образом
«По наихудшему сценарию развитие паводковой обстановки в Орске. В районе подтопления находятся 6644 жилых дома», — приводит заявление ТАСС.
Власти развернули 11 пунктов временного размещения жителей, рассчитанных на 8 тыс. мест.
Ранее в МЧС России назвали сложной ситуацию с паводком в Оренбургской области.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область.