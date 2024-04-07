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Власти Оренбуржья: ситуация с паводком развивается наихудшим образом

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Ситуация с паводком в Оренбуржье развивается по наихудшему сценарию, сообщили в правительстве региона.

«По наихудшему сценарию развитие паводковой обстановки в Орске. В районе подтопления находятся 6644 жилых дома», — приводит заявление ТАСС.

Власти развернули 11 пунктов временного размещения жителей, рассчитанных на 8 тыс. мест.

Ранее в МЧС России назвали сложной ситуацию с паводком в Оренбургской области.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область.

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