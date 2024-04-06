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Владельца «Телеспорт Груп» отправили под домашний арест

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Гендиректора ООО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.
Владельца «Телеспорт Груп» отправили под домашний арест
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы.

«В отношении Макаренко Петра Владимировича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 мая», — приводит сообщение РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено «по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий».

Ранее стало известно, что руководителя одного из подразделений компании «ЛУКОЙЛ» Алексея Степанова арестовали в Москве по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни.

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