Владельца «Телеспорт Груп» отправили под домашний арест
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы.
«В отношении Макаренко Петра Владимировича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 мая», — приводит сообщение РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено «по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий».
Ранее стало известно, что руководителя одного из подразделений компании «ЛУКОЙЛ» Алексея Степанова арестовали в Москве по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни.