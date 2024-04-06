Прокуратура потребовала возбудить дело по факту прорыва дамбы в Орске

Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности по факту прорыва дамбы в Орске.

Как говорится на сайте ведомства, по факту происшествия уже проведена проверка.

Как указывается в сообщении надзорного органа, прорыв дамбы 5 апреля произошёл из-за несвоевременно принятых мер, целью которых является содержание сооружения в надлежащем техническом состоянии.

В связи с этим в СК отправили постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК России (халатность).

Ранее власти региона заявили RT, что данные о полном разрушении дамбы не соответствуют действительности.