В Севастополе жителей предупредили о тренировке по ППДО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о том, что Черноморский флот будет проводить тренировки расчётов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия.

В своём Telegram-канале он отметил, что учения будут проходить с 11:00 до 11:30 мск на Южном и Северном молах.

Развожаев назвал обстановку в городе спокойной.

Губернатор также сообщал о тренировках по ППДО в Севастополе 2 апреля.