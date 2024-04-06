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В Севастополе жителей предупредили о тренировке по ППДО

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о том, что Черноморский флот будет проводить тренировки расчётов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия.
В Севастополе жителей предупредили о тренировке по ППДО
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он отметил, что учения будут проходить с 11:00 до 11:30 мск на Южном и Северном молах.

Развожаев назвал обстановку в городе спокойной.

Губернатор также сообщал о тренировках по ППДО в Севастополе 2 апреля.

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