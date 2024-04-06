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В Орске спрогнозировали уход воды из города через 1,5-2 недели

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Глава Орска Василий Козупица спрогнозировал уход воды из затопленного города через 1,5-2 недели.

По его словам, в настоящий момент количество мест в пунктах временного размещения намного больше, чем прибывает людей, тем более Орску предлагают помощь другие города.

«Им большое спасибо. В местах временного размещения можно находиться до трёх суток, а дальше нужны места длительного размещения. Потому что вода не уйдёт в течение 2-3 дней, она уйдёт через 1,5-2 недели, а может быть и более», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Козупица заявил, что в некоторых местах Оренбургской области вода поднялась почти на 4 м.

По его словам, ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону.

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