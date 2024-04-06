В Оренбургской области подтоплено 2556 жилых домов

В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что более 2,5 тыс. домов подтоплено в результате паводка в Оренбургской области.

«На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъёмом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплено 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. На территории 29 муниципальных образований в 102 населённых пунктах и девяти СНТ», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что были эвакуированы 4208 человек, в том числе 1019 детей, из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребёнка.

Ранее глава Орска Василий Козупица заявил, что в некоторых местах Оренбургской области вода поднялась почти на 4 м.

По его словам, ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону.