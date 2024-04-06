МЧС: группировка по ликвидации подтопления в Орске выросла до 530 человек
Более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств ликвидируют последствия прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области.
Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
«На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств», — передаёт ведомство.
Также в МЧС сообщили, что около 600 домов подтоплено в Орске после прорыва дамбы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен