МЧС: группировка по ликвидации подтопления в Орске выросла до 530 человек

Более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств ликвидируют последствия прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России. «На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств», — передаёт ведомство. Также в МЧС сообщили, что около 600 домов подтоплено в Орске после прорыва дамбы.