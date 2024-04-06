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В Орске началось формирование списков пострадавших

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Администрация Орска приступила к формированию списков пострадавших в результате подтопления.

Информация об этом появилась в Telegram-канале мэрии города.

Отмечается, что в случае среднего или тяжкого вреда здоровью предусмотрена выплата в 400 тыс. руб. на человека. В случае лёгкого вреда — 200 тыс. руб. на человека.

По данным администрации, заявление на оказание помощи можно подать через МФЦ и через портал Госуслуг.

Ранее в Орске были подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тыс. мест.

Также сообщалось, что пострадавших после прорыва дамбы в Орске нет.

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