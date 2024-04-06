МЧС: в ПВР в Орске находятся 135 человек
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, МЧС увеличило количество сил и средств, направленных на ликвидацию прорыва дамбы в Орске, а также на помощь гражданам.
Отмечается, что к ликвидации ЧС привлечены порядка 440 специалистов и 217 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в ПВР из зоны риска в Орске доставили 94 человека.
Также глава Орска Василий Козупица сообщил, что сейчас бригады и техника работают над восстановлением дамбы.