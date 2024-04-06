МЧС: в ПВР в Орске находятся 135 человек

В МЧС России сообщили, что в пунктах временного размещения после прорыва дамбы в Орске находятся 135 человек, включая 55 детей.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, МЧС увеличило количество сил и средств, направленных на ликвидацию прорыва дамбы в Орске, а также на помощь гражданам.

Отмечается, что к ликвидации ЧС привлечены порядка 440 специалистов и 217 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в ПВР из зоны риска в Орске доставили 94 человека.

Также глава Орска Василий Козупица сообщил, что сейчас бригады и техника работают над восстановлением дамбы.