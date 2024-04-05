Специалист Грива рассказал об особенностях ведения бизнеса в Индии

Научный руководитель программы «Российско-индийское бизнес-партнёрство» в ВШЭ, кандидат психологических наук Евгений Грива рассказал об особенностях ведения бизнеса в Индии.

«Особая сторона ведения бизнеса в этой стране — кросс-культурная специфика работы и управления. Она находит своё отражение в HR-инструментах и философии управления персоналом, которые сформировались в местных компаниях и перенимаются либо учитываются иностранными игроками, работающими в Индии», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, кросс-культурная специфика — это более важный фактор, чем продукт, маркетинговая стратегия или технология.

Как отметил эксперт, для восстановления и развития сотрудничества нужно погружение в индийские реалии и философию ведения бизнеса в этой стране.

Ранее сообщалось, что студенты Челябинского гуманитарно-педагогического университета будут проходить бесплатную стажировку в Китае.