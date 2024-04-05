RT в Telegram
Подпишись

Специалист Грива рассказал об особенностях ведения бизнеса в Индии

Короткая ссылка
Научный руководитель программы «Российско-индийское бизнес-партнёрство» в ВШЭ, кандидат психологических наук Евгений Грива рассказал об особенностях ведения бизнеса в Индии.
Специалист Грива рассказал об особенностях ведения бизнеса в Индии
  • Gettyimages.ru

«Особая сторона ведения бизнеса в этой стране — кросс-культурная специфика работы и управления. Она находит своё отражение в HR-инструментах и философии управления персоналом, которые сформировались в местных компаниях и перенимаются либо учитываются иностранными игроками, работающими в Индии», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, кросс-культурная специфика — это более важный фактор, чем продукт, маркетинговая стратегия или технология.

Как отметил эксперт, для восстановления и развития сотрудничества нужно погружение в индийские реалии и философию ведения бизнеса в этой стране.

Ранее сообщалось, что студенты Челябинского гуманитарно-педагогического университета будут проходить бесплатную стажировку в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить