Суд назначил запрет определённых действий замглавы АО «Сирена-Трэвел»

Суд в Москве избрал меру пресечения заместителю генерального директора АО «Сирена-Трэвел», ему запретили определённые действия до 4 июня.

Речь идёт об Александре Ковальчуке, он обвиняется в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.

Также ТАСС сообщает, что задержан заместитель генерального директора по IT и производству «Сирена-Трэвел» Игорь Ройтман. Источник агентства рассказал, что это может быть связано с атаками украинской хакерской группировки на IТ-инфраструктуру российской системы бронирования билетов.

В сентябре 2023 года «Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo.