RT в Telegram
Подпишись

Суд назначил запрет определённых действий замглавы АО «Сирена-Трэвел»

Короткая ссылка
Суд в Москве избрал меру пресечения заместителю генерального директора АО «Сирена-Трэвел», ему запретили определённые действия до 4 июня.
Суд назначил запрет определённых действий замглавы АО «Сирена-Трэвел»
  • РИА Новости

Речь идёт об Александре Ковальчуке, он обвиняется в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.

Также ТАСС сообщает, что задержан заместитель генерального директора по IT и производству «Сирена-Трэвел» Игорь Ройтман. Источник агентства рассказал, что это может быть связано с атаками украинской хакерской группировки на IТ-инфраструктуру российской системы бронирования билетов.

В сентябре 2023 года «Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить