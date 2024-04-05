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В Тюмени рассказали о поддержке многодетных семей

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В Тюмени многодетные предприниматели получат льготные займы.
В Тюмени рассказали о поддержке многодетных семей
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу «Семья». Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заём на льготных условиях», — сказал он.

Выдаваться заём будет на 36 месяцев, также предусмотрена отсрочка платежей на полгода. Максимальная сумма кредита — пять миллионов рублей, ставка — 12%.

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