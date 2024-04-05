В Тюмени рассказали о поддержке многодетных семей

В Тюмени многодетные предприниматели получат льготные займы.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу «Семья». Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заём на льготных условиях», — сказал он.

Выдаваться заём будет на 36 месяцев, также предусмотрена отсрочка платежей на полгода. Максимальная сумма кредита — пять миллионов рублей, ставка — 12%.