По программе реновации более 164 тысяч жителей ЮВАО Москвы переедут в новые квартиры

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юго-востоке столицы по программе реновации строят и проектируют 72 дома, в которые переедут больше 164 тыс. москвичей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«На юго-востоке столицы строим и проектируем 72 дома. Помимо этого, уже готовы и переданы под заселение свыше 12 тыс. квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации в 44 новостройках. Всего в ЮВАО переселят больше 164 тыс. москвичей из 818 домов», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Собянин добавил, что социальную инфраструктуру в округе сделают более доступной и комфортной.