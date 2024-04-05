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По программе реновации более 164 тысяч жителей ЮВАО Москвы переедут в новые квартиры

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юго-востоке столицы по программе реновации строят и проектируют 72 дома, в которые переедут больше 164 тыс. москвичей.
По программе реновации более 164 тысяч жителей ЮВАО Москвы переедут в новые квартиры

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«На юго-востоке столицы строим и проектируем 72 дома. Помимо этого, уже готовы и переданы под заселение свыше 12 тыс. квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации в 44 новостройках. Всего в ЮВАО переселят больше 164 тыс. москвичей из 818 домов», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Собянин добавил, что социальную инфраструктуру в округе сделают более доступной и комфортной.

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