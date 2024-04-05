В Новогирееве передали под заселение новый дом по программе реновации

Новостройку в Новогирееве передали под заселение в рамках программы реновации.

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Под домом расположена одноуровневая парковка. Фасад здания отделан плиткой под темно-красный и коричневый кирпич и облицован металлическими пластинами оранжевого цвета», — сказал он.

В новый дом будут переселять жителей двух старых четырехэтажных строений на Перовской улице — дома 46, корпус 1, и дома 48.

В доме 133 квартиры, в каждой чистовая отделка. На первом этаже нежилые помещения, в которых откроют сервисные службы, точки питания, магазины, аптеки и коммерческие предприятия, а также центр информирования по переселению.