В Новогирееве передали под заселение новый дом по программе реновации
Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
«Под домом расположена одноуровневая парковка. Фасад здания отделан плиткой под темно-красный и коричневый кирпич и облицован металлическими пластинами оранжевого цвета», — сказал он.
В новый дом будут переселять жителей двух старых четырехэтажных строений на Перовской улице — дома 46, корпус 1, и дома 48.
В доме 133 квартиры, в каждой чистовая отделка. На первом этаже нежилые помещения, в которых откроют сервисные службы, точки питания, магазины, аптеки и коммерческие предприятия, а также центр информирования по переселению.