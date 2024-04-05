RT в Telegram
Подпишись

В Новогирееве передали под заселение новый дом по программе реновации

Короткая ссылка
Новостройку в Новогирееве передали под заселение в рамках программы реновации.
В Новогирееве передали под заселение новый дом по программе реновации

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Под домом расположена одноуровневая парковка. Фасад здания отделан плиткой под темно-красный и коричневый кирпич и облицован металлическими пластинами оранжевого цвета», — сказал он.

В новый дом будут переселять жителей двух старых четырехэтажных строений на Перовской улице — дома 46, корпус 1, и дома 48.

В доме 133 квартиры, в каждой чистовая отделка. На первом этаже нежилые помещения, в которых откроют сервисные службы, точки питания, магазины, аптеки и коммерческие предприятия, а также центр информирования по переселению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить