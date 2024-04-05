Глава МВД Колокольцев рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» об итогах расширенной коллегии ведомства
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Программа «Москва. Кремль. Путин» выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 7 апреля в 22:00.
Как отмечается, в частности, Колокольцев рассказал о противодействии криминалу, раскрытии особо тяжких деяний прошлых лет, а также о борьбе с киберпреступностью.
Глава МВД также сообщил о том, как граждане России оценили работу полиции в прошлом году и какие задачи нужно решить в первую очередь.