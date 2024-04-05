Глава МВД Колокольцев рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» об итогах расширенной коллегии ведомства

Глава МВД Владимир Колокольцев дал интервью политическому обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину, в котором рассказал об итогах расширенной коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.

Программа «Москва. Кремль. Путин» выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 7 апреля в 22:00.

Как отмечается, в частности, Колокольцев рассказал о противодействии криминалу, раскрытии особо тяжких деяний прошлых лет, а также о борьбе с киберпреступностью.

Глава МВД также сообщил о том, как граждане России оценили работу полиции в прошлом году и какие задачи нужно решить в первую очередь.