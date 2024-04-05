С начала года свыше 2500 жителей Свердловской области заключили контракты с МО

Более 2,5 тыс. жителей Свердловской области с начала этого года заключили контракты с Минобороны России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

«В пункты отбора на военную службу по контракту в Свердловской области за две недели обратились более 550 человек... С начала текущего года — свыше 2,5 тыс. жителей Свердловской области, а в 2023 году — более 12,5 тыс. человек», — отметили в министерстве.

Вместе с этим отмечается, что в Мурманской области за последние две недели более 100 человек заключили контракты, с начала текущего года — свыше 500 граждан, а по итогу прошлого — более 2,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что забайкальские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населённого пункта Красное на Артёмовском участке фронта.