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РИА Новости: прекращено производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой

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Псковский областной суд сообщил о прекращении производства по одному из фигурантов дела о ввозе с Украины на российскую территорию икон со взрывчаткой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда, речь идёт о Хочбаре Джамалове. Число фигурантов ранее официально не называлось.

По данным агентства, в судах региона с начала этого года до настоящего времени иных дел по соответствующей статье в базах этих инстанций не значится.

«Джамалов Хочбар... Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда.

Как отмечает информационное агентство, дело Джамалова изучалось изначально в нижестоящей инстанции — Псковском городском суде — в тот же день и той же судьёй, что и дело другого задержанного, который позднее был отправлен под стражу и которому уже предъявили обвинение по статье, связанной с делом о взрывчатке в иконах, — Дмитрия Гратия.

В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили в один день — 7 февраля. И в один день, 9 февраля, по ним было вынесено решение, но разными судьями, судебные заседания прошли с разницей в три часа. Гратия оставили под арестом, а вот по Джамалову прекратили производство. Уточняется, что прокуроры по каждому из дел были одни и те же, один из адвокатов — Алексей Лещенко — совпадает, при этом Джамалова защищал ещё один юрист — Сергей Назаренко.

Ранее стало известно, что ФСБ совместно с работниками таможни смогла пресечь ввоз на российскую территорию взрывчатки внутри православных икон и церковной утвари. Груз отправили с Украины в Россию через ряд европейских стран.

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