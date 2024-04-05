Росгвардия: при задержании напавшего на Чибиса применили табельное оружие

Охранявший общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями офицер Росгвардии применил табельное оружие после того, как на главу региона было совершено нападение, и ранил нападавшего.

Об этом сообщили в пресс-службе мурманского управления Росгвардии, передаёт РИА Новости. Отмечается, что росгвардеец ранил, а затем задержал нападавшего. Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии при задержании ранили напавшего на Чибиса.