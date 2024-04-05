Слуцкий: нападение на Чибиса — вероломный акт против всех жителей России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вероломным актом против всех жителей России.

«Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека», — написал он в своём Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти является покушением на основу государственного строя.

Ранее на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение.

Позже напавший на губернатора Мурманской области мужчина был задержан.