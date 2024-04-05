RT в Telegram
Подпишись

Слуцкий: нападение на Чибиса — вероломный акт против всех жителей России

Короткая ссылка
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вероломным актом против всех жителей России.

«Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека», — написал он в своём Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти является покушением на основу государственного строя.

Ранее на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение.

Позже напавший на губернатора Мурманской области мужчина был задержан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить