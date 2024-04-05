Слуцкий: нападение на Чибиса — вероломный акт против всех жителей России
«Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека», — написал он в своём Telegram-канале.
Слуцкий подчеркнул, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти является покушением на основу государственного строя.
Ранее на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение.
Позже напавший на губернатора Мурманской области мужчина был задержан.