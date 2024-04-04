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Суд отправил под домашний арест троих сотрудников энергетической таможни ФТС

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Суд в Москве отправил под домашний арест руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России и ещё одного фигуранта по делу о получении взятки.
Суд отправил под домашний арест троих сотрудников энергетической таможни ФТС
  • РИА Новости

Басманный суд принял такое решение в отношении Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова. Они отправлены под домашний арест до 2 июня.

Все трое обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Перед этим стало известно, что руководителя одного из подразделений компании «Лукойл» Алексея Степанова арестовали в Москве по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни.

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