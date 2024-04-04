Суд отправил под домашний арест троих сотрудников энергетической таможни ФТС
- РИА Новости
Басманный суд принял такое решение в отношении Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова. Они отправлены под домашний арест до 2 июня.
Все трое обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Перед этим стало известно, что руководителя одного из подразделений компании «Лукойл» Алексея Степанова арестовали в Москве по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни.