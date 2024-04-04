Путин похвалил главу Калининградской области Алиханова за русскую косоворотку
- РИА Новости
На церемонии открытия молодёжных центров в регионах Путин отметил, что Алиханов надел русскую косоворотку.
«Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает. Антон Андреевич, вы это специально сделали? Это имеет какой-то смысл?» — спросил глава государства.
Как ответил Алиханов, ребята из центра попросили его надеть «что-нибудь тёмное».
«Мерч «Шума» на меня не успели по размерам подогнать, поэтому я... Такое наше местное производство, Владимир Владимирович, льняные рубахи шьют наши производители», — сказал губернатор.
Президент поддержал его, отметив, что полностью согласен с тем, что региональные бренды нужно продвигать.