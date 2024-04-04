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В МЭР разработали законопроект, дающий отелям право устанавливать невозвратные тарифы

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Минэкономразвития планирует внести в Госдуму законопроект, дающий отелям право устанавливать невозвратные тарифы.
В МЭР разработали законопроект, дающий отелям право устанавливать невозвратные тарифы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Если туристы отменяют бронь, то гостиница вправе не возвращать средства за фактический простой номера только за первые сутки. Клиент может отказаться от номера на любом этапе бронирования и оплаты. В МЭР отметили, что россияне отменяют 9,6% броней, а отели теряют из-за этого 4% годовой выручки.

Из документа следует, что туристы смогут заплатить за номер меньше, но в таком случае деньги при отмене брони им не вернут. Возвратные тарифы сохраняются.

Как пояснил представитель МЭР Владимир Трач, невозвратные тарифы предложено ввести для всех видов номеров в гостиницах. Они будут дешевле обычных, но не более чем на 30%.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с «Радио 1» рассказал, как вернуть средства при опоздании на транзитный рейс.

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