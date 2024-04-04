Главу отдела полиции «Коммунарский» в Москве Тургенева уволили из органов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Глава МО МВД России «Коммунарский» города Москвы Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что в отношении его бывшего подчинённого — действующего сотрудника — ведётся служебная проверка.
В МВД отметили, что если подтвердится вина данного сотрудника, то он также будет уволен с должности и понесёт наказание в соответствии с законом.
По данным агентства, ранее СМИ сообщали, что Тургенева и его коллег подозревают в организации незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что в Москве перекрыли канал незаконной миграции.