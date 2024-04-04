Главу отдела полиции «Коммунарский» в Москве Тургенева уволили из органов

В пресс-службе МВД России по Москве заявили, что главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева уволили из рядов органов правопорядка.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава МО МВД России «Коммунарский» города Москвы Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что в отношении его бывшего подчинённого — действующего сотрудника — ведётся служебная проверка.

В МВД отметили, что если подтвердится вина данного сотрудника, то он также будет уволен с должности и понесёт наказание в соответствии с законом.

По данным агентства, ранее СМИ сообщали, что Тургенева и его коллег подозревают в организации незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что в Москве перекрыли канал незаконной миграции.