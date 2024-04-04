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Главу отдела полиции «Коммунарский» в Москве Тургенева уволили из органов

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В пресс-службе МВД России по Москве заявили, что главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева уволили из рядов органов правопорядка.
Главу отдела полиции «Коммунарский» в Москве Тургенева уволили из органов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава МО МВД России «Коммунарский» города Москвы Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что в отношении его бывшего подчинённого — действующего сотрудника — ведётся служебная проверка.

В МВД отметили, что если подтвердится вина данного сотрудника, то он также будет уволен с должности и понесёт наказание в соответствии с законом.

По данным агентства, ранее СМИ сообщали, что Тургенева и его коллег подозревают в организации незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что в Москве перекрыли канал незаконной миграции.

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