Полиция выявила дискредитацию ВС России в словах солиста группы «Порнофильмы»
- РИА Новости
«Проведено лингвистическое исследование, согласно которому в действиях Котлярова В.А. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 20.3.3 КоАП», — следует из ответа столичного ГУ МВД России на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского.
Материалы проверки направили в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия решения в соответствии с российским законодательством.
Ранее блогершу, которая оскорбила российских военнослужащих во время стрима, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Она признала свою вину в дискредитации ВС России.
* Включён в реестр иноагентов по решению Минюста России от 08.09.2023.