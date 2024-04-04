Полиция выявила дискредитацию ВС России в словах солиста группы «Порнофильмы»

Московская полиция выявила признаки дискредитации ВС России в словах солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*.

«Проведено лингвистическое исследование, согласно которому в действиях Котлярова В.А. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 20.3.3 КоАП», — следует из ответа столичного ГУ МВД России на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского.

Материалы проверки направили в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия решения в соответствии с российским законодательством.

Ранее блогершу, которая оскорбила российских военнослужащих во время стрима, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Она признала свою вину в дискредитации ВС России.

* Включён в реестр иноагентов по решению Минюста России от 08.09.2023.