В Нижегородской области рассказали о профилактике сиротства

В Министерстве социальной политики Нижегородской области рассказали о профилактике сиротства в регионе.

Об этом сообщает pravda-nn.

В частности, осуществляется комплексный план мероприятий (дорожная карта) и концепция единой модели помощи детям.

Концепция включает профилактику социального сиротства, перепрофилирование учреждений, работающих с семьёй, развитие института замещающего родительства, наставничества и постинтернатного сопровождения для выпускников детдомов.

Отмечается, что Нижегородская область — один из пилотных регионов реализации проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до четырёх лет».

Проект помогает семьям с детьми до четырёх лет, оказавшимся в трудной ситуации.