В Нижегородской области рассказали о профилактике сиротства
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Об этом сообщает pravda-nn.
В частности, осуществляется комплексный план мероприятий (дорожная карта) и концепция единой модели помощи детям.
Концепция включает профилактику социального сиротства, перепрофилирование учреждений, работающих с семьёй, развитие института замещающего родительства, наставничества и постинтернатного сопровождения для выпускников детдомов.
Отмечается, что Нижегородская область — один из пилотных регионов реализации проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до четырёх лет».
Проект помогает семьям с детьми до четырёх лет, оказавшимся в трудной ситуации.