В Судаке благоустраивают мемориальный комплекс «Холм Славы»
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.
Как отметили в республиканском кабмине, текущая готовность объекта составляет 40%.
Работы проводятся на территории площадью 3 га.
После благоустройства в мемориальном комплексе появятся сцена-площадка для выступлений, детские игровые зоны, поля для футбола, волейбола и баскетбола.
Ранее сообщалось, что госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге нашёл подрядчика для реставрации ограды вокруг комплекса зданий больницы Красного Креста общины Святой Евгении.