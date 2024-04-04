В Судаке благоустраивают мемориальный комплекс «Холм Славы»

В Судаке (Республика Крым) в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустраивают мемориальный комплекс «Холм Славы».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

Как отметили в республиканском кабмине, текущая готовность объекта составляет 40%.

Работы проводятся на территории площадью 3 га.

После благоустройства в мемориальном комплексе появятся сцена-площадка для выступлений, детские игровые зоны, поля для футбола, волейбола и баскетбола.

Ранее сообщалось, что госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге нашёл подрядчика для реставрации ограды вокруг комплекса зданий больницы Красного Креста общины Святой Евгении.