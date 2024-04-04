Блогер Соболев — об СВО: это попытка защитить людей

Блогер Николай Соболев, которого исключили из списка иноагентов, высказался в беседе с корреспондентом RT Георгием Бабаяном о своём отношении к СВО, действиям Украины и Запада.

«Для меня это война как культурная, так и религиозная, так и политическая», — сказал он.

В программе «Повесточка» блогер заявил, что либерально-глобалистская идея, которая пыталась распространиться в мире, «столкнулась об Россию».

«(Действия России. — RT) — это попытка защитить периметр, это попытка защитить людей... Украинский национализм начал распространяться... а потом ещё и посмотрел в сторону наших идеологических оппонентов», — добавил он.

«Многие вот не понимают, что они идеологические. Многие говорят: ладно вам, холодная война закончилась, Советы рухнули, нет войны идеологий. Ну а я вижу войну в том числе идеологическую», — заявил Соболев.

Он подчеркнул, что американцы и британцы никогда не считали за равных ни россиян, ни тех, «кто не оказывает им сопротивления и старается подложиться под их идеологическую конструкцию».