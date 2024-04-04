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Жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой построят в Новой Москве

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Новый жилой проект с социальной и коммерческой недвижимостью построят вблизи станции «Коммунарка» Сокольнической линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой построят в Новой Москве
  • РИА Новости

«В Сосенском поселении Новой Москвы предлагается построить порядка 250 тыс. кв. м недвижимости. Помимо жилых домов, предусмотрены общественно-деловые объекты, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект планируется реализовать за счёт инвестора», — отметил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, на участке выделят пространство для организации парковочных мест.

Как пояснила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, площадь земельного участка составляет 18,7 га.

«Согласно предложениям инвестора, планируется построить жильё, детский сад на 225 мест площадью 2,1 тыс. кв. м, ФОК площадью 2 тыс. кв. м. Объекты коммерческой инфраструктуры займут 12,5 тыс. кв. м», — уточнила Юлиана Княжевская.

Строительство планируется в Новой Москве по адресу пос. Сосенское, квартал 150, з/у 1А, 2А, 1И, 1К (НАО).

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