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В Хамовниках завершили капитальный ремонт дома 1917 года постройки

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В столичном районе Хамовники завершили капитальный ремонт дома 1917 года постройки.
В Хамовниках завершили капитальный ремонт дома 1917 года постройки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.

Работы по обновлению дома на Пречистенской набережной проводились в рамках программы капитального ремонта жилого фонда.

Специалисты восстановили фасад, подвал, заменили инженерные системы.

Деревянные элементы крыши обработали огнебиозащитным составом.

С помощью современных теплоизоляционных покрытий отрегулирован температурно-влажностный режим.

Ранее НСН сообщала, что новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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