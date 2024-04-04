В Хамовниках завершили капитальный ремонт дома 1917 года постройки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.
Работы по обновлению дома на Пречистенской набережной проводились в рамках программы капитального ремонта жилого фонда.
Специалисты восстановили фасад, подвал, заменили инженерные системы.
Деревянные элементы крыши обработали огнебиозащитным составом.
С помощью современных теплоизоляционных покрытий отрегулирован температурно-влажностный режим.
Ранее НСН сообщала, что новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.