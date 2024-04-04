ФСБ: в ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением
- РИА Новости
«Обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на Авдеевском направлении», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, что схрон был найден при взаимодействии ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР.
По данным спецслужбы, украинские военные заготовили девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомёт (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства и иное оружие.
Ранее спецслужбы ДНР обнаружили тайник, в котором находился американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin.