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ФСБ: в ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением

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В УФСБ России по ДНР заявили, что на территории республики сотрудниками ведомства был найден заминированный схрон с иностранным вооружением. Предполагается, что это оружие заготовили ВСУ при отступлении.
ФСБ: в ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением
  • РИА Новости

«Обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на Авдеевском направлении», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что схрон был найден при взаимодействии ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР.

По данным спецслужбы, украинские военные заготовили девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомёт (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства и иное оружие.

Ранее спецслужбы ДНР обнаружили тайник, в котором находился американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin.

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