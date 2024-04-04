ФСБ: в ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением

В УФСБ России по ДНР заявили, что на территории республики сотрудниками ведомства был найден заминированный схрон с иностранным вооружением. Предполагается, что это оружие заготовили ВСУ при отступлении.

РИА Новости

«Обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на Авдеевском направлении», — цитирует заявление РИА Новости. Уточняется, что схрон был найден при взаимодействии ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР. По данным спецслужбы, украинские военные заготовили девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомёт (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства и иное оружие. Ранее спецслужбы ДНР обнаружили тайник, в котором находился американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin.