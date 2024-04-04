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РИА Новости: суд арестовал фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах

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Псковский суд принял решение отправить под стражу фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах.
РИА Новости: суд арестовал фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Уточняется, что обвиняемый арестован на два месяца и, как указывает агентство со ссылкой на данные суда, у него два гражданства.

Вместе с этим отмечается, что по делу проходит ещё один человек.

Ранее сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.

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