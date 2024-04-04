Блогер Соболев заявил, что ничего не делал для исключения из списка иноагентов

Блогер Николай Соболев в интервью корреспонденту RT Георгию Бабаяну заявил, что ничего не делал специально для того, чтобы его исключили из списка иноагентов.

«Молился, надеялся, верил, но ничего специально (я акцентирую, артикулирую на этом внимание) не делал, для того чтобы выйти из этого статуса», — отметил он.

Соболев также опроверг информацию о том, что избавился от статуса иноагента благодаря тому, что поменял свою риторику на 180 градусов.

Блогер попал в списки иноагентов в феврале 2023 года за осуждение СВО и поддержку Украины.

15 марта Министерство юстиции исключило его из реестра иноагентов в связи с утратой признаков иностранного агента.