В Калининграде отремонтируют 38 улиц в 2024 году

В Калининграде планируют отремонтировать 38 улиц в 2024 году. На работы направят почти 800 млн рублей.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на главу городской администрации Елену Дятлову.

Как отметила Дятлова, средства выделены из резервного фонда и при помощи областного правительства.

В частности, будут отремонтированы Артиллерийская улица, Ленинский проспект, микрорайон Прегольский.

Также стало известно, что в Кемерове отремонтируют Кузнецкий мост, передаёт издание «Сiбдепо» со ссылкой на сайт госзакупок. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 апреля.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят 164,5 млн рублей на развитие двух районов.