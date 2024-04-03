В Калининграде отремонтируют 38 улиц в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на главу городской администрации Елену Дятлову.
Как отметила Дятлова, средства выделены из резервного фонда и при помощи областного правительства.
В частности, будут отремонтированы Артиллерийская улица, Ленинский проспект, микрорайон Прегольский.
Также стало известно, что в Кемерове отремонтируют Кузнецкий мост, передаёт издание «Сiбдепо» со ссылкой на сайт госзакупок. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 апреля.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят 164,5 млн рублей на развитие двух районов.