Доцент Щербаченко: продать квартиру может только её основной собственник
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«Или владелец доли, но тогда требуется согласие остальных правообладателей (владельцев остальных долей). Согласие прописанных, но не имеющих доли в квартире в таком случае получать не нужно. Это следует из текста п. 2 ст. 9 Гражданского кодекса РФ, так как при продаже права таких людей не нарушаются», — сказал Щербаченко в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, собственник квартиры имеет право владения, пользования и распоряжения, а пользователь сохраняет только право проживания, пользования квартирой.
«Продажа квартиры является основанием для прекращения права пользования ею для всех членов семьи прежнего собственника (п. 2 ст. 292 ГК РФ), но снять пользователей с регистрационного учёта можно только по суду», — уточнил Щербаченко.
Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риелторов Московской области в городских округах Серпухов, Пущино и Протвино, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты Серпухова Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» разъяснила детали закона о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.