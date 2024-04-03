Доцент Щербаченко: продать квартиру может только её основной собственник

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко заявил, что продать квартиру может только её основной собственник.

«Или владелец доли, но тогда требуется согласие остальных правообладателей (владельцев остальных долей). Согласие прописанных, но не имеющих доли в квартире в таком случае получать не нужно. Это следует из текста п. 2 ст. 9 Гражданского кодекса РФ, так как при продаже права таких людей не нарушаются», — сказал Щербаченко в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, собственник квартиры имеет право владения, пользования и распоряжения, а пользователь сохраняет только право проживания, пользования квартирой.

«Продажа квартиры является основанием для прекращения права пользования ею для всех членов семьи прежнего собственника (п. 2 ст. 292 ГК РФ), но снять пользователей с регистрационного учёта можно только по суду», — уточнил Щербаченко.

Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риелторов Московской области в городских округах Серпухов, Пущино и Протвино, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты Серпухова Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» разъяснила детали закона о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.