СК: троих мужчин обвинили в избиении человека до смерти в центре Луганска

Троих мужчин арестовали за избиение до смерти человека в центре Луганска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета России по ЛНР Елена Марковская.

Она рассказала, что в сентябре прошлого года из подъезда многоквартирного дома в центре Луганска в реанимационное отделение медучреждения доставили мужчину в тяжёлом состоянии. Он скончался спустя несколько дней.

Несмотря на то что мужчины быстро покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД, отметила Марковская.

Так, 31-летнему мужчине было предъявлено обвинение.

Его двоим предполагаемым подельникам также предъявлено обвинение, все фигуранты арестованы.

2 апреля педагога коррекционной школы в Василеостровском районе Петербурга Татьяну Жихареву осудили на десять суток ареста за избиение ребёнка с инвалидностью во время урока.