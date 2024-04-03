Путин: в Донбассе и Новороссии уже восстановлено более 10 тысяч объектов

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено более 10 тыс. объектов.

Об этом пишет ТАСС.

«За 2022—2023 годы завершены работы более чем на 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков», — отметил глава государства.

Путин добавил, что запущена комплексная программа до 2030 года и утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов на 2024—2026 годы.

Российский премьер Михаил Мишустин ранее заявил, что за два года в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях построили и восстановили более 18 тыс. объектов.