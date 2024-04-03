В Волгограде арестовали подозреваемых в убийстве мужчины подростков

Красноармейский районный суд Волгограда арестовал двух 15-летних подростков, которые подозреваются в убийстве мужчины.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия, в результате конфликта в заброшенном доме в Красноармейском районе Волгограда подростки избили двух мужчин и нанесли им молотком и раскладными ножами удары в область головы и тела.

Один из мужчин погиб, второй с многочисленными ранениями был госпитализирован.

Ранее Ленинский районный суд Ставрополя арестовал мужчину, который утопил пятилетнего ребёнка в тазу.