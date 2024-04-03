Кравцов: вносить изменения в ЕГЭ в этом году больше не планируется

В этом году больше не планируется никаких изменений в порядок и процедуру ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Никаких других изменений здесь не планируется, все правила были утверждены в сентябре», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что пересдать один предмет ЕГЭ в 2024 году можно будет 4 и 5 июля.