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Кравцов: вносить изменения в ЕГЭ в этом году больше не планируется

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В этом году больше не планируется никаких изменений в порядок и процедуру ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов: вносить изменения в ЕГЭ в этом году больше не планируется
  • РИА Новости

«Никаких других изменений здесь не планируется, все правила были утверждены в сентябре», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что пересдать один предмет ЕГЭ в 2024 году можно будет 4 и 5 июля.

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