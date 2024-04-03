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Большинство российских родителей назвали необходимыми молочные кухни

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что в регионах провели мониторинг, посвящённый работе молочных кухонь.
Большинство российских родителей назвали необходимыми молочные кухни
  • РИА Новости

«Мы получили интересные результаты. По ним видно, что федеральный закон один, но регионы трактуют его по-разному. Где-то выдают питание на весь месяц, а где-то — компенсацию в 130 рублей в месяц. Мы должны привести всё к единому знаменателю», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в исследовании участвовали 59 регионов. По словам 78,8% опрошенных, для них нет молочной кухни, но она необходима, а 5,9% ответили, что молочная кухня есть, но продукции не хватает.

Всем довольны 7,1% респондентов, а 1,5% утверждают, что молочной кухни у них нет и не надо.

«Наша задача — выработать стандарт молочной кухни, который бы удовлетворял родителей и мог быть реализован в каждом регионе — как в компактном, так и в большом. Надо учитывать ещё и климатические условия, и мощности производства, чтобы делать кухни на базе местных предприятий», — отметила Буцкая.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта.

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