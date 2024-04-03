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Начальник Ростов-Ярославской дистанции пути задержан после смертельной аварии

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Начальник Ростов-Ярославской дистанции пути и мастер дорожного линейного участка задержаны после смертельной аварии с поездом и автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области. Перед этим был задержан монтёр пути.
Начальник Ростов-Ярославской дистанции пути задержан после смертельной аварии
  • РИА Новости

Сейчас Следственный комитет расследует дело о халатности должностных лиц железной дороги.

«В настоящее время следователем в порядке ст. 91 УПК России задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда, где произошло ДТП с поездом, был пьян. Жертвами аварии стали семь человек.

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