Начальник Ростов-Ярославской дистанции пути задержан после смертельной аварии
- РИА Новости
Сейчас Следственный комитет расследует дело о халатности должностных лиц железной дороги.
«В настоящее время следователем в порядке ст. 91 УПК России задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда, где произошло ДТП с поездом, был пьян. Жертвами аварии стали семь человек.