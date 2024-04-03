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Путин 4 апреля проведёт совещание с членами правительства

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Российский лидер Владимир Путин 4 апреля проведёт совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Об этом заявили в Кремле.
Путин 4 апреля проведёт совещание с членами правительства
  • РИА Новости

Сообщается, что основной темой обсуждения будут результаты реализации индивидуальных программ развития областей, а также планы по их продлению на 2025—2030 годы.

С докладами выступят: министр экономического развития Максим Решетников, глава Челябинской области, а также председатель комиссии Государственного cовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие по видео-конференц-связи в мероприятиях по открытию объектов в Донбассе и Новороссии.

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