Мишустин: разделяю желание изменить миграционную политику после теракта

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что разделяет стремление изменить миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Он также отметил, что разделяет желание возмездия, когда речь идёт о террористах.

По словам Мишустина, стремление принять дополнительные решение в связи с недавней трагедией является понятным и справедливым.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо, чтобы изменения в миграционную политику страны были согласованными и учитывали позицию правоохранительных органов.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал обновить подходы к миграционной политике.