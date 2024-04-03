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Мишустин: разделяю желание изменить миграционную политику после теракта

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что разделяет стремление изменить миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Мишустин: разделяю желание изменить миграционную политику после теракта
  • РИА Новости

Он также отметил, что разделяет желание возмездия, когда речь идёт о террористах.

По словам Мишустина, стремление принять дополнительные решение в связи с недавней трагедией является понятным и справедливым.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо, чтобы изменения в миграционную политику страны были согласованными и учитывали позицию правоохранительных органов.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал обновить подходы к миграционной политике.

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