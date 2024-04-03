Мишустин: разделяю желание изменить миграционную политику после теракта
- РИА Новости
Он также отметил, что разделяет желание возмездия, когда речь идёт о террористах.
По словам Мишустина, стремление принять дополнительные решение в связи с недавней трагедией является понятным и справедливым.
Премьер-министр подчеркнул, что необходимо, чтобы изменения в миграционную политику страны были согласованными и учитывали позицию правоохранительных органов.
Ранее российский лидер Владимир Путин призвал обновить подходы к миграционной политике.